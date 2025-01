Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após o triunfo sobre o Sporting na final da Taça da Liga:

«Quando tive a oportunidade de regressar ao Benfica prometi a mim mesmo que tinha de reescrever o final da história. E a história num clube como o Benfica escreve-se com títulos. É juntar mais um título. É um momento muito bom.

Sobre o jogo, olhar e ver que foi um grande dérbi. A primeira parte de ambas as equipas foi muito boa, com muitas oportunidades. Chegámos à vantagem com grande mérito e o Sporting empatou de penálti. A segunda parte voltou a ser equilibrada, com os jogadores de ambas as partes a acusarem algum desgaste. Foi um grande jogo, intenso e de qualidade. No final acabámos por ser uns justos vencedores.»

[Foi este o Benfica à Benfica que pediu?]

«O que queremos enquanto treinadores é consistência. E isso vem com o tempo. (...) Estamos aqui há quatro meses. Muitas vezes não temos os jogadores para treinar, porque estão na seleção, e outras vezes não temos porque estão a recuperar. E não temos tempo para festejar porque já temos de preparar o jogo da Taça de Portugal.»

[A roda emotiva no fim do jogo. Qual foi a mensagem?]

«Foi de agradecimento. Tinha prometido a mim mesmo e aos meus filhos que o pai ia voltar a jogar jogos da Champions e a ganhar títulos. O Benfica deu-me esta oportunidade e estou-lhes [aos jogadores] grato para a vida pela forma como eles trabalham. Quando ganhei a primeira vez só tinha um filho e ele era muito novo. Agora tenho dois. Fico muito feliz por eles olharem para mim e sentirem orgulho no pai que têm.»

[Schjelderup saiu por gestão?]

«Fez um grande jogo. É tanta coisa para fazer nesta equipa que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. O que quero e exijo é que os jogadores estejam prontos para ajudar. Tentarei olhar para o momento e decidir sempre o melhor para a equipa.»