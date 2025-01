Bruno Lage, treinador do Benfica, na flash interview da Sport TV, após a derrota com o Barcelona, por 5-4, na Liga dos Campeões:

[Análise ao jogo] «Sentimento de enorme frustração sobre o resultado. Enorme orgulho pela exibição e pelo apoio da família benfiquista do princípio ao fim. Quando marcamos quatro golos e realizamos esta exibição, olhamos para a forma como sofremos os golos. Fica um sentimento de frustração. Mas é ali dentro do balneário que nos temos de levantar. Foi ali que há 15 dias nos levantámos após uma derrota merecida com o Sp. Braga e depois conquistámos o troféu seguinte. Olhar em frente, aprender com o resultado, com o último minuto do jogo, apesar de já passar da hora. Agora é aprender com esse momento e seguir em frente. É esta a forma de jogar que quero. Lamento o resultado, porque prometia uma noite europeia aos nossos adeptos».

[Tudo correu mal?] «Sim, a forma como sofremos os golos. Mas também é importante olhar para o outro lado. Aursnes isolado perante o guarda-redes, Di María isolado aos 88 minutos. E depois não posso estar a analisar o jogo e olhar para aquilo que aconteceu no minuto 94. É um erro tremendo do árbitro. Já percebi que todos os especialistas em termos nacionais dão claramente o penálti. O árbitro tem de ter um critério semelhante ao que teve nos outros penáltis, quer nos nossos, quer nos do Barcelona. Se marcou os outros tem de obrigatoriamente marcar este. A equipa tem de perceber que está no fim. Fomos na emoção da segunda bola, do penálti, mas temos de travar o lance com uma falta. Não podemos permitir que um jogador do Barcelona percorra meio campo para marcar golo».

[Alterações durante o jogo] «Foram para refrescar a equipa. Esteve sempre muito bem. Interpretaram perfeitamente a estratégia que tínhamos montado. Ontem conversámos um pouco sobre isso. Tínhamos de perceber muito bem o que fazer com bola quando estivéssemos no nosso e no meio campo ofensivo. A equipa soube fazer isso muito bem, perceber muito bem o comportamento da linha defensiva. A equipa fez um trabalho muito bom e depois fomos refrescando quando sentimos que estávamos a dar passos atrás na pressão».

[Turim é para vencer? «Tem de ser a nossa ambição. Dá-nos confiança esta exibição. O empate seria penoso pela forma como jogámos. Perder é ainda mais penoso. Mas não há tempo para lamentos. É seguir em frente. Jogos de Liga dos Campeões é sempre até ao fim e temos de ter experiência para jogar estes momentos».