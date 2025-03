Declarações de Bruno Lage em flash interview à Sport TV, após o triunfo do Benfica sobre o Rio Ave (3-2):

[Análise]

«Uma reação fantástica. Foram 60 minutos de enorme qualidade, criámos muitas oportunidades. Podíamos ter feito mais golos. Surge o primeiro golo de livre, que bate num jogador nosso. Pavlidis traiu o guarda-redes. O Rio Ave marca o segundo golo mas tivemos uma reação fantástica. Demonstra a família e a tropa que somos. Das bancadas continuou a haver um enorme apoio. Tivemos duas jogadas fantásticas e podíamos ter feito o quarto pelo Akturkoglu. Jogo difícil por um lado e com uma grande exibição da nossa parte. Conheço muito bem o Petit, tirámos o quarto nível juntos. O Rio Ave não perdia em casa até ao dia de hoje e desejo-lhes toda a sorte do mundo.»

[Suplente decidiu o jogo]

«Temos falado muito disso. Temos correr todos juntos, temos feito várias alterações no onze e toda a gente está a render e corresponder. O Zeki [Amdouni] há dois meses não estava a jogar tão bem e hoje volta a fazer uma grande exibição, sai ligeiramente tocado. A ideia era até fazer outra alteração. Todos estão a trabalhar para dependermos de nós no campeonato e temos uma meia-final da Taça.»

[Tomás Araújo]

«Há coisas que só nós, que estamos por dento do treino e do jogo, entendemos. O esforço de cada posição é diferente. As corridas são diferentes, o passar e ter de cruzar é diferente e ele tem acusado algum desgaste. Ao intervalo ele disse que não podia continuar e fizemos a alteração.»

[Eliminação na Champions fez bem?]

«O campeonato entra num ciclo difícil de dois meses ou dois meses e meio. Há cinco anos, os jogadores iam à seleção e voltavam na terça. Hoje em dia, chegam à quinta ou sexta para jogar no fim-de-semana seguinte. Os tempos mudaram e temos de arranjar respostas.»

[Virose]

«Disse aos jogadores na palestra que há duas coisas que me fazem melhor treinador. Eles, pela qualidade individual, e depois a minha equipa técnica. Já tínhamos preparado o jogo muito bem, só dei a palestra final. Tenho o prazer de ver esta equipa jogar junto ao relvado.»