Após o jogo da Taça de Portugal com o Sp. Braga na semana passada, Bruno Lage confirmou um regresso ao onze do Benfica: Anatoliy Trubin, que passou os últimos dois encontro no banco dos encarnados.

«Espero que ele se apresente no melhor [nível]. Teve a oportunidade de descansar e de treinar. Teve a oportunidade de descansar, tem treinado muito bem e tem feito boas exibições pelo Benfica. Todos nós temos momentos em que precisamos de descansar para treinar e para jogar. Fizemo-lo praticamente com todos os jogadores, mas ainda não tínhamos feito com Trubin e aproveitámos agora porque o Samu tem feito um trabalho fantástico e a prova desse trabalho invisível que ele tem feito no treino foi que fez dois jogos muito bons e não permite ao Trubin estar descansado porque tem ali um concorrente à altura. Quer o Samu, quer o André [Gomes], que também é um jovem valor que tem feito um trabalho muito interessante na equipa B», afirmou o treinador das águias na antevisão ao Benfica-Barcelona.

De fora, ainda por lesão, estará Florentino. Bruno Lage não revelou quem vai preencher o lugar mais recuado do meio-campo das águias, mas mostrou-se confiante numa boa resposta para que a estabilidade daquele setor do terreno se mantenha. «Contamos com outro jogador. Não vou dizer quem, mas o mais importante é a equipa funcionar como coletivo. Só assim é que podemos depois dizer que um determinado jogador fez uma boa exibição porque funcionámos como equipa.»

Entre as opções estará Andreas Schjelderup, extremo norueguês que assumiu protagonismo no Benfica nesta segunda metade de temporada. ««Tem trabalhado muito bem e tem tido uma evolução muito boa. Como já expliquei várias vezes, após a nossa chegada em setembro não tínhamos muita margem e jogaram mais vezes os jogadores que interpretaram melhor as nossas ideias, mas nunca deixámos ninguém de lado. Ele tem feito um trabalho fantástico e a sua evolução é muito interessante. É tudo uma questão de oportunidade. O plantel está equilibrado em determinadas posições e o Andreas tem de competir diariamente por um lugar no onze para ganhar minutos. Estamos muito satisfeitos com ele.»