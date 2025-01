Bruno Lage, treinador do Benfica, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo inaugural da 18.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o técnico dos encarnados abordou o número de jogos de ambas as equipas - o Benfica vai fazer o quinto jogo em 15 dias e o Famalicão o segundo em 13.

«Não é compararmos com o número de jogos relativamente ao nosso adversário, mas sim aquilo que é jogar com apenas dois dias de intervalo. A equipa tem dado uma boa resposta e se queremos um plantel que nos dê as garantias para lutar por títulos, temos de estar preparados para isso», começou por dizer.

«Sobre o jogo, penso que a equipa vai apresentar-se bem, porque tem tido facilidade em recuperar bem. Vamos jogar contra um adversário muito competente, com um novo treinador, que curiosamente conhece a casa. Vai ser determinante a energia, quer a nossa, quer a de fora. É muito importante o apoio dos nossos adeptos. Faz a diferença, faz muita diferença. Sentimos isso isso na Taça da Liga e na Taça de Portugal», partilhou o treinador.

No seguimento, Bruno Lage revelou uma conversa com um jogador (não especificando qual) após a conquista da Taça da Liga, dizendo que quer máxima exigência do plantel e espírito vencedor.

«Se há pessoa que sabe a exigência de estar no Benfica sou eu, já cá estou há 20 anos. Numa conversa após vencermos a Taça da Liga, com os jogadores, um deles até disse que se calhar os adeptos agora iam estar mais satisfeitos. E eu: “Não. Temos de ganhar já na terça-feira na Taça de Portugal”. Nunca vou estar satisfeito comigo. A minha exigência é que a equipa amanhã jogue bem e ganhe. É essa a natureza do adepto do Benfica. Independentemente do que as pessoas possam pensar de mim – e sinto o apoio dos adeptos – amanhã (sexta-feira) há um jogo a cumprir. Independentemente do treinador que aqui esteja, tem de vencer o próximo jogo. É essa mentalidade que tento passar para os jogadores, principalmente aos que não conhecem a grandeza e exigência do Benfica», atirou.

Questionado sobre as recentes exibições de Andreas Schjelderup, que leva dois golos nos últimos dois jogos, Lage rejeita que o Benfica apenas consiga resultados positivos devido aos desempenhos individuais de jogadores como Di María ou Aktürkoğlu.

«O que tem desbloqueado os jogos tem sido a força do coletivo. Se formos olhar para as outras equipas do campeonato é o jogador A ou B. A equipa tem funcionado. Há coisas que pretendemos continuar a evoluir, trabalhamos no sentido da equipa fazer grandes exibições. O facto de termos imensos jogadores com golos e boas exibições revela que há um trabalho coletivo. A equipa joga em função do coletivo e no melhor deles ajudam a vencer jogos», concluiu.

O Benfica recebe esta sexta-feira o Famalicão, às 20h15, na 18.ª jornada da Liga. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.