Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, em flash interview à BTV posterior à vitória sobre o FC Porto, por 4-1:

[Análise]

«Acabou por ser uma exibição à Benfica, estamos satisfeitos. 90 minutos de enorme qualidade. Muito fortes na pressão, depois com bola conseguimos fazer aquilo que há três dias não conseguimos que foi ter tempo com bola.»

[Médios a pressionar mais à frente]

«Nem foi bem o Florentino [que pressionou mais à frente], foi mais o Kokçu. O FC Porto tem saídas interessantes do guarda-redes e tentámos anular. Foi uma ideia dos nossos adjuntos, do Luís [Nascimento] que surgiu com essa ideia de cortar a saída do adversário. Obrigámos o FC Porto a sair direto com o guarda-redes. Correu-nos bem. Faz parte do nosso trabalho.»

[Ambiente na Luz]

«Primeiro, é sempre gratificante jogar no Estádio da Luz com um ambiente deste. Esta é a nossa vida, jogar de três em três dias. Quando temos momentos menos bons temos de estar unidos. A equipa não desconfiou de nada, sempre a acreditar naquilo que foi feito. Foi uma exibição à Benfica.»