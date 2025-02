Questionado sobre as palavras de Frederico Varandas que, na véspera, disse que Benfica e FC Porto estavam «preocupados» com o Sporting, Bruno Lage colocou o foco no jogo de quarta-feira, para a Taça de Portugal, com o Sp. Braga.

«Preocupo-me com o Sporting quando jogo contra o Sporting. O Sporting com que me preocupo neste momento é o Sp. Braga, é o jogo de amanhã», disse o treinador dos encarnados, em conferência de imprensa.

Lage também não quis dar destaque à liderança partilhada com o Sporting. «É um facto que o nosso grande objetivo é o campeonato, só vemos jogar para o campeonato dentro de alguns dias, o nosso foco total é no jogo de amanhã. Estamos 100 por cento comprometidos no jogo de amanhã. Queremos muito chegar à meia-final, à final e vencer a Taça de Portugal.»

[em atualização]