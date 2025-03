Apesar de ainda não ter recuperado totalmente de uma forte virose, Bruno Lage vai estar presente em Vila do Conde para o jogo do Benfica frente ao Rio Ave, sabe o Maisfutebol.

De recordar que o técnico encarnado não fez conferência de imprensa de antevisão no sábado e também falhou a viagem com a delegação das águias para o norte do país.

O Benfica, recorde-se, tem este momento seis pontos a menos do que o líder Sporting, porém com dois jogos a menos por cumprir (Rio Ave e Gil Vicente).