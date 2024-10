Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Rio Ave no Estádio da Luz:

[Sobre a estreia de Schjelderup a marcar pelo Benfica. Quão importante pode ser este momento?]

«Claro que é importante para ele o golo, mas o mais importante é ele sentir a confiança da nossa parte e ir trabalhando. Porque não é fácil representar o Benfica, independentemente de estar nomeado ou não para o Golden Boy. É um jovem com enorme talento, como temos muitos outros. O importante é continuar a treinar, a fazer o seu caminho de forma tranquila e cada momento corresponder.»