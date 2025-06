Sete meses depois de se terem defrontado na fase de liga da Champions, Benfica e Bayern Munique voltam a medir forças nesta terça-feira, agora no encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes.

No jogo de novembro de 2024, que os bávaros venceram por 1-0 em casa, as águias foram praticamente inofensivas no plano ofensivo e limitaram-se ao momento defensivo do jogo.

«Temos de ter em termos ofensivos a mesma capacidade que tivemos no momento defensivo. Seguramente, a estratégia será outra, os jogadores que vão entrar em campo serão outros, mas a nossa ambição é esta: não podemos ir ao encontro do que possa acontecer no outro jogo, mas sim dos nossos objetivos. Não é a questão de prometer [n.d.r.: uma equipa ofensivamente mais capaz]: é uma questão de convicção e de passar para os nossos jogadores a mensagem do que temos de tentar fazer.»

«Não fomos para o outro jogo com o Bayern só com metade do trabalho feito: vamos defender e não vamos atacar. A equipa tem é de perceber é qual o momento e qual o espaço que temos para aproveitar. (…) O que queremos fazer é ser competentes com bola e sem bola», sustentou.

Há dois resultados que servem ao Benfica na partida desta terça-feira: a vitória, que permite que as águias terminem o grupo na liderança; e o empate, que garante o segundo lugar e impede o Boca Juniors, faça o que fizer no encontro diante do Auckland City, ultrapasse os encarnados e se apure para os oitavos de final.

Lage deixou o aviso: «Não podemos partir desse ponto, sabendo que do outro lado há um jogo a decorrer à mesma hora e que o adversário pode atingir um grande número de golos. O que queremos é fazer o nosso jogo, olhar para aquilo que de bom fizemos com o Bayern Munique e perceber que em termos ofensivos podemos fazer muito mais e melhor. Tivemos o cuidado de analisar o que a equipa [o Bayern] fez também com o Boca Juniors e sentimos que há a oportunidade de fazer um bom jogo e é nesse sentido que nos vamos concentrar: naquilo que controlamos para somar os pontos necessários para seguirmos em frente na prova», rematou.