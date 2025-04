Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à BTV, após vitória na receção ao AVS (6-0), na 31.ª jornada da Liga:

«[Muitos golos e bom futebol] Vitória muito importante. Fizemos um grande jogo. Uma entrada muito boa, preparámos bem o jogo, com a dinâmica como pretendíamos. Bom trabalho nas bolas paradas, em particular nos cantos. Boa exibição, bom resultado e esta combinação entre adeptos e equipa é muito boa.»

«[O que pretendeu com Dahl e Amdouni?] Era para fazer ajustes estratégicos na equipa. Os jogadores corresponderam. Estou muito satisfeito com os alas e é pena termos de deixar alguns de fora, como hoje foi o caso de Bruma. Todos são importantes, há uns melhores na largura, outros na pressão, outros no ataque à profundidade… Tenho um leque de jogadores que me permite escolher o mais indicado em cada momento.»

«[Adeptos] Nem sempre podemos marcar golos aos 40 segundos ou estar a ganhar 3-0 aos 15 minutos ou vencer por este resultado. Mas vamos dar tudo por tudo para lhes proporcionarmos uma alegria no final, que é vencer o campeonato.»