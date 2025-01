O Benfica vai jogar diante do Farense com Samuel Soares na baliza, revelou Bruno Lage esta segunda-feira. O treinador dos encarnados fez antevisão à partida dos oitavos de final da Taça de Portugal e disse ainda que vai avaliar a condição física dos jogadores para equacionar outras eventuais mudanças no onze.

«A única certeza que tenho é que o Samu vai jogar. Ainda temos o dia de amanhã [terça-feira] para avaliar, tal como fizemos com o jogo da Taça. Viajamos hoje [segunda-feira], amanhã [terça-feira] fazemos um treino pela manhã e vamos perceber a forma como os jogadores recuperaram. Durante a manhã vamos ter uma análise mais completa sobre a forma como recuperaram», disse o treinador do Benfica.

«O Samu tem feito um trabalho fantástico, merece muito mais do que aquilo que teve, mas, neste momento, o que lhe posso dar é o jogo de amanhã [terça-feira]», afirmou ainda sobre o habitual suplente de Anatoliy Trubin, que tem três jogos esta época, um deles na equipa B.

A partida entre Benfica e Farense disputa-se às 20h15 desta terça-feira, no Estádio São Luís.

