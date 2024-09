O Benfica anunciou, este sábado, a equipa técnica de Bruno Lage, com especial destaque para a saída de Francisco Ferreira e entrada de Nuno Santos como novo treinador de guarda-redes. Ricardo Rocha é o único integrante que transita da equipa técnica de Roger Schmidt.

A acompanhar o treinador de 48 anos estará Luís Nascimento (treinador adjunto), Carlos Cachada (treinador adjunto), Ricardo Rocha (treinador adjunto), Alexandre Silva (preparador-físico), Nuno Santos (treinador de guarda-redes), Jhony Conceição (treinador-analista) e Diogo Camacho (treinador-analista).

De referir que Francisco Ferreira estava há 11 anos no Benfica e chegou mesmo a fazer parte da equipa técnica na primeira passagem de Lage pela Luz.

Bruno Lage assumiu o comando do Benfica na quinta-feira, depois da saída de Roger Schmidt, e já treinou no Seixal com a equipa.