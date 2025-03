Bruno Lage fez questão de assinar a qualidade individual da equipa do Barcelona, na véspera do duelo entre o Benfica e os catalães. O treinador dos encarnados, no entanto, lembrou que os «blaugrana» também tiveram dificuldades em travar as ocasiões de golo das águias.

«O Barcelona é uma grande equipa, cheio de jogadores de enorme qualidade, em particulares os três homens da frente, embora no último jogo foi o guarda-redes quem se destacou. Os três homens da frente são muito fortes. Têm um treinador que está a fazer um trabalho incrível no Barcelona, já tem experiência de vencer a Liga dos Campeões. O Barcelona é a única equipa na Europa que ainda não perdeu em 2025 e temos esse desafio», começou por dizer o técnico encarnados.

«Temos de sentir confiança porque, quando jogámos contra o Barcelona, criámos imensas oportunidades de golo e ficámos com a sensação de que podíamos ter tido resultados diferentes. Temos de trazer o que de bom fizemos nos jogos e colocar em prática na hora da verdade. Temos de perceber como podemos dar continuidade aos dois jogos que fizemos com o Barcelona», vincou.

Autor dos golos decisivos nas duas partidas anteriores entre Benfica e Barça, Raphinha está a protagonizar a melhor época da carreira e já é apontado à Bola de Ouro, uma distinção que Lage não descarta. «O Raphinha tem feito um percurso muito interessante. Conhecia-o de quando jogou no Sporting, tive a oportunidade de jogar contra ele quando esteve no Leeds e teve uma evolução fantástica. Está a fazer um bom trabalho no Barcelona. Bola de Ouro? Quem sabe.»

Lamine Yamal foi outro dos jogadores que mereceu elogios por parte do técnico das águias, assim como Robert Lewandowski. «A nossa forma de ver o jogo não é apenas estarmos preocupados com só um jogador. É um jogador muito bom, em função da idade e do talento que tem. Do outro lado está o Raphinha e agora foi lançada a candidatura à Bola de Ouro e têm um ponta de lança que tem sido um dos melhores do mundo ao longo dos anos. São três homens muito fortes, que combinam muito bem. O Lewandowski baixa muitas vezes e tem combinações com o Yamal de uma maneira e com o Raphinha de outra. Têm uma dinâmica muito interessante, se dermos muito espaço nas costas, são muito fortes a atacar a profundidade, se dermos espaço nos corredores, são muito bons no um contra um a vir dentro e a rematar à baliza, são muito bons quando os médios os encontram entrelinhas… são jogadores muito bons. Mas também temos jogadores de enorme qualidade.»

Lage salientou ainda a capacidade dos médios do Barcelona, espelhada em Pedri, eleito o melhor em campo na primeira mão dos oitavos de final da Champions.

«Faz-nos preparar bem os nossos médios, porque também são muito inteligentes em perceber como o Barcelona constrói a partir de trás, de várias formas. Muitas vezes com os dois centrais, muitas vezes com um dos laterais baixos, em particular o direito, outras com um médio entre os centrais. Mas eles são realmente muito bons a tocar a bola. Têm o tempo, são calmos, tranquilos. O adversário quase chega e a bola já está a circular noutro espaço. Quer num jogo quer no outro, o combate estratégico dos médios foi muito interessante. Fizemos uma excelente partida quando jogaram Florentino, Kökcü e Aursnes, e no segundo jogo também, com Fredrik, Kökcü e Barreiro. A estratégia foi muito interessante de ver e analisar», observou.

Ainda quanto à estratégia, o treinador do Benfica reconheceu que a ausência de Pau Cubarsí, expulso na Luz, poderá alterar a forma como os encarnados vão pressionar.

«Posso falar disso à vontade porque, com a experiência do outro treinador e pela análise que fez à nossa equipa, ele já percebeu perfeitamente. Preparamos muito a estratégia em função dos centrais, do pé dominante, e depois quais os laterais, quais as linhas de passe mais utilizadas. Depois, definimos a nossa pressão ou o segundo momento de pressão. Estamos preparados para esse desafio», rematou.

O Benfica visita o Barcelona esta terça-feira, numa partida que vale o bilhete para os quartos de final da Champions (17h45) e que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.