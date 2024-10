Pavlidis, avançado do Benfica, em declarações à flash interview da Sport TV, após vitória frente ao Santa Clara, por 3-0, nos quartos de final da Taça da Liga:

[Análise ao jogo] «A equipa entrou bem no jogo, mas o Santa Clara fechou-se muito bem. Não nos deram o espaço que pretendíamos encontrar. Temos uma outra situação na primeira parte que podíamos ter feito golo. As alterações que fizemos, quer em termos de posicionamento ou energia vinda do banco, ajudaram a resolver o assunto. A segunda parte é praticamente nossa, temos várias oportunidades de golo. Objetivo cumprido, mas o mais importante é estarmos na final four».

[Bis de Pavlidis] «Se andarmos de três em três dias no “tira o A, mete o A, tira o B, mete o B”, vamos andar sempre nisto. É fundamental os jogadores perceberem a nossa liderança e forma de trabalhar. O Pavlidis não era o pior ponta de lança do mundo e pelos dois golos não é o melhor. A jogar de três em três dias e com cinco substituições, todos são importantes para a equipa. Quando olham para a equipa técnica, quero que percebam que temos de fazer esta gestão em função do rendimento e desempenho de cada um».

«Renato Sanches, Arthur, já o Beste no jogo anterior, os jogadores vão tendo um rendimento, quer nos jogos, quer em treino, e nós temos de começar a abrir o leque. Não fizemos a pré-época com os jogadores, andamos a fazer jogos consecutivos. O que pretendemos é que haja uma consistência e ela vai surgindo assim, em função daquilo que eles vão dando em todos os momentos».

[Final four] «Todos os jogos têm de ser encarados como uma final. Hoje tivemos uma. Dentro de três dias temos outra (frente ao E. Amadora na Liga). O nosso objetivo era estar na final four. A seguir à Supertaça é o primeiro título a ser disputado na decorrente época e queremos vencer».