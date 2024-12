Declarações de Bruno Lage em conferência de imprensa posterior ao Benfica-Bolonha (0-0), nesta quarta-feira:

[Benfica perdeu boa oportunidade de ficar mais descansado?]

«Perdemos a oportunidade de fazer 12 pontos porque não fizemos um golo. Olhando para a exibição, foi isso que faltou.»

[Frustração no estádio com decisões de arbitragem]

«Não sinto que tenha sido do árbitro. Queríamos era que o jogo não parasse tanto nas transições, havia muita gente no chão. O árbitro podia ter controlado melhor o jogo para ser mais corrido e mais vivo, particularmente no início e na segunda parte. Analisámos bem o Bolonha e sabíamos que era quase impossível alguém pressionar como eles pressionam durante noventa minutos. Sabíamos que íamos ter a nossa oportunidade se defendessemos de forma compacta. Quando o jogo está do nosso lado, o que queremos é que não haja quebras.»

[O que faltou?]

«Única forma é trabalho. É da CMTV? Não sei se ainda está lá o Octávio [Machado]... mas é usar a frase dele: 'trabalho, trabalho, trabalho' [expressão celebrizada no programa Contra-Informação associada ao ex-treinador], pois é aquilo em que acredito. É nessa perspetiva em que direciono os meus jogadores. Os pontas-de-lança normalmente têm obrigação de marcar golos mas toda a equipa tem essa responsabilidade. Tivemos médios e laterais dentro da área com ocasiões de golo.»

[Estes jogos custam apuramentos?]

«Com dez pontos? No formato anterior não. Neste não sabemos. Queríamos ganhar o jogo, os jogadores acreditaram sempre até ao fim e criámos oportunidades mais do que suficientes para marcar. Não conseguimos, é valorizar os dez pontos que temos e temos de ganhar os próximos dois jogos.»