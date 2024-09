Agora é oficial. Bruno Lage é o sucessor de Roger Schmidt no comando técnico do Benfica, tendo assinado até ao final da época 2025/2026.

Seis dias depois do anúncio do despedimento do treinador alemão, o presidente Rui Costa apresentou em conferência de imprensa o sucessor, no Seixal, nesta quinta-feira.

Tal como o Maisfutebol tinha dado conta, o treinador assina por dois anos de contrato, tendo acordado os detalhes do contrato após uma reunião com Rui Costa até à madrugada desta quarta-feira. Lage deverá orientar os treinos do clube já na sexta-feira.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar nas épocas desportivas 2024/25 e 2025/26», informa a SAD do Benfica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Bruno Lage regressa a uma casa que bem conhece. Foi treinador da equipa principal entre 2018 e 2020, pegando na equipa depois do despedimento de Rui Vitória, no início da temporada 2018/19. O seu 'reinado' terminou em meados de 2020, no regresso à competição após a pausa forçada pela pandemia de Covid-19. Jorge Jesus sucedeu-o.

Bruno Lage treinou pela última vez em 2023, nos brasileiros do Botafogo, com quatro vitórias em 15 jogos. Antes disso, cumpriu uma temporada no Wolverhampton (10.º na Liga), tendo sido despedido ao início da segunda temporada no clube inglês, em 2022.

Em 2018/19, Bruno Lage foi considerado o melhor treinador da Liga portuguesa, ao vencer o título, recuperando de uma desvantagem de sete pontos face ao FC Porto quando assumiu as rédeas da equipa. Ganhou ainda a Supertaça da época seguinte e dois títulos na formação benfiquista.

Lage conta com passagens também no Swansea e Sheffield Wednesday, como adjunto de Carlos Carvalhal, e no Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, como técnico principal.

