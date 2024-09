Declarações de Rui Costa durante a conferência de imprensa de apresentação como novo treinador do Benfica, Bruno Lage, no Seixal, nesta quinta-feira:

«É com grande orgulho que apresento Bruno Lage. Uma escolha fácil e rápida da nossa parte, tratando-se de um regresso a casa de um dos nossos, com o perfil e a qualidade que entendemos necessária. Mais do que conhecedor do clube, treinador de sucesso que já conquistou títulos na equipa principal, num período ainda mais complicado do que aquele que vivemos hoje. Considerámos que o Bruno teria todas as condições, para dirigir a equipa principal.»

«Bem sei que todos os adeptos têm uma determinada escolha, mas também tenho a certeza absoluta que a partir deste momento, o Bruno terá o apoio e o respeito de todos os benfiquistas.»

