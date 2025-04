Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa após a vitória caseira sobre o Farense, por 3-2:

[O que espera do Clássico?]

«Eu fiz dois jogos no Dragão. Primeiro ganhámos 2-1, segundo perdemos 3-2. A certeza que eu tenho é que vou jogar para a frente, para marcar golos e para vencer o jogo.»

[Vitória mesmo em gestão]

«Eu entendo as vossas perguntas e a vossa tentativa de olhar o jogo dessa forma. Eu não vejo assim, vejo análise do jogo, daquilo que nós fizemos. Observar também a forma como nós escolhemos os golos, mas olhar para o fundo um ofensivo e as oportunidades criadas e aquilo que temos vindo a fazer, independentemente de quem jogue, toda a gente a marcar golos. Isso deixa-me realmente satisfeito. A gestão foi esta que fizemos. Nós sentimos que, principalmente pela forma como o Farense joga, de ter um homem na segunda bola, com um toque a menos ou mais que poderia pôr em causa um amarelo. O Renato [Sanches] fez um jogo muito tranquilo naquela posição. O Di María tem mais controle, principalmente joga numa posição diferente, seguramente não iria sofrer amarelo e precisava da tempo de jogo. Por isso, olhando para aquilo, correu tudo bem. Os três pontos estão deste lado e agora é olhar para o jogo com o FC Porto.»

[Samuel Dahl tirou o lugar a Tomás Araújo?]

«Não, não é um lugar do Tomás Araújo, é um lugar de defesa-direito. Nós ainda temos que começar agora a preparar, a observar o FC Porto, a forma como joga e depois tomar a melhor decisão. O Samuel fez um jogo muito bom. Temos o Leandro, que tem feito um trabalho fantástico connosco. Começou a jogar nos sub-23, já fez alguns jogos na equipa B, já fez alguns jogos na equipa A. O Fredrik também pode jogar naquela posição. Temos várias soluções para a lateral-direita.»

[Linha defensiva do Farense estava subida?]

«Quando fazemos análise é de tudo. Depois do primeiro golo e sabíamos que o Farense quando perde arrisca ainda mais na pressão. Por isso, o mais importante é a cada momento os nossos jogadores interpretarem muito bem o momento do jogo. Há momentos em que tem que ser mais rápido, há momentos em que tem que ser mais lento e nós fazemos isso muito bem. Somos uma equipa muito forte no ataque rápido. Somos uma equipa que está a crescer no jogo posicional.»