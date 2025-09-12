Bruno Lage, treinador do Benfica, prestou declarações à BTV após o empate (1-1) com o Santa Clara. Para o técnico encarnado, a pouca preparação não justifica o resultado negativo, que recai inteiramente na personalidade do treinador.

Jogo com pouco preparação mas que não justifica o resultado

«Jogo difícil de preparar, com os jogadores a chegarem ontem [das seleções], mas isso não invalida o desfecho final. Tal como o nosso capitão disse, tínhamos o jogo controlado, mas não é ele quem tem as responsabilidades do empate, as responsabilidades são todas minhas por este empate. Agora é recuperar.»

Apelo aos adeptos e foco na Liga dos Campeões

«As responsabilidades são todas minhas deste empate. Temos de recuperar e um jogo já na terça-feira para vencer. Deixo um apelo forte aos nossos adeptos. Continuem a apoiar. Obrigado aos nossos adeptos pelo apoio de hoje, que na terça-feira estejam cá pois precisamos de vencer uma boa Champions e precisamos deles.»

Responsabilidade do empate é do treinador

«Sabíamos que em termos de transições que seriam muito rápidos. Com o Fredrik por dentro e o Tomás aberto que podíamos criar outro tipo de movimentos. Acabámos por fazer o mais difícil, o golo. Tínhamos o jogo controlado e toda a responsabilidade do empate é do treinador.»