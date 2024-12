Bruno Lage quis mostrar, nesta terça-feira, como por vezes as estatísticas podem ser enganadoras. Recorrendo a uma conhecida aplicação de resultados, o treinador do Benfica disse:

«Depois do Bayern, jogámos contra o Mónaco e marcámos três golos, um de cada ponta-de-lança. Realmente, tivemos um remate enquadrado [contra o Vitória de Guimarães]. Quando abro a aplicação, vejo só um remate enquadrado, mas depois quando faço a análise em vídeo, que é a que me interessa, vejo a situação do Aktürkoglu com o Bruno Varela em carrinho a tirar a bola num golo feito. Na segunda parte temos uma excelente jogada do Pavlidis. Olhar para os remates à baliza e aquilo que são as grandes oportunidades de golos é uma grande diferença», garantiu o técnico.

E sobre a dificuldade em marcar golos, Bruno Lage foi peremptório em recordar outras temporadas do campeonato português.

«Era uma boa análise da vossa parte [jornalistas] perceber dos últimos campeões quantas vitórias estão lá por 1-0. Porque no final, são esses três, quatro, cinco jogos que vão fazer a diferença. É nesses dias que a equipa tem de ser muito competente para vencer. Todos os campeões se fazem assim», disse.

Questionado sobre um balanço dos primeiros três meses no cargo perante a desconfiança inicial de alguns adeptos, Bruno Lage retorquiu: «Com quantos falou?», em jeito de brincadeira. E agradeceu o apoio que tem sido dado.

«A partir do momento em que cá estou, sou o treinador de todos os benfiquistas. Senti um enorme carinho e apoio dos adeptos. O que estou a sentir não é nada de novo. Senti sempre enorme apoio e carinho», garantiu.