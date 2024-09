Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória na visita ao Boavista (3-0), na 6.ª jornada da Liga:

«[Papel de Aursnes] É ele pôr a sua qualidade ao serviço da equipa e, quando está dentro de campo, pensar como pode ajudar a equipa. Idealizei que ele, em função da análise ao jogo, podia desempenhar aquele papel e correspondeu muito bem. A dinâmica no corredor direito foi muito boa na primeira parte, assim como foi muito boa a entrada dele no jogo anterior para termos controlo com bola.»

«[Optou por Tomás Aráujo na lateral-direta, o que o fez tomar essa opção?] O Tomás já tinha desempenhado aquela função e, para jogar neste ambiente, entendi que seria uma oportunidade de trazer à equipa um jogador que iniciou muito bem a época e que conhecia este ambiente. Conto com todos. No final do jogo com Estrela Vermelha falei aos jogadores que tanto é importante o jogador que faz 70 minutos como o que faz três. O Arthur entrou, marcou um golo e estamos muito felizes por ele, ainda por cima um golo que queríamos oferecer aos adeptos, porque aquela bancada foi incansável.