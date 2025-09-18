Ángel Di María já não é jogador do Benfica, mas também não ficou indiferente à chegada de José Mourinho. Nas redes sociais, o extremo argentino mostrou-se feliz com o anúncio do técnico português e deixou (mesmo que subliminar) uma mensagem a Bruno Lage.

«Agora sim», escreveu o jogador do Rosario Central.

De recordar que Di María chegou ao Benfica no início da temporada 2023/24, tendo sido primeiramente orientado por Roger Schmidt. No entanto, o técnico alemão saiu nos primeiros meses de 2024/25 e foi Bruno Lage a assumir o comando, tendo apenas (com Di María na equipa) conquistado uma Taça da Liga.

 

 