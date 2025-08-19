Bruno Lage acredita que o Benfica não se deixará intimidar pelo ambiente, que se espera fervoroso, no Estádio do Fenerbahçe, na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

«Vai ser um “inferno” semelhante ao do Estádio da Luz. Estamos habituados e preparados para isso», atirou, admitindo, ainda assim, que os adeptos podem vir a desempenhar um papel importante no decorrer do encontro.

«O Fenerbahçe vem de um resultado menos positivo e acredito que os adeptos queiram ajudar a equipa a regressar às vitórias, mas temos a experiência suficiente, jogamos muito bem fora e estamos habituados a estes jogos. Estamos prontos», sublinhou.

Bruno Lage elogiou ainda o bom início de temporada protagonizado pelo Benfica. «A equipa tem a mentalidade de continuar o trabalho que tem vindo a realizar até ao momento, talvez com a pré-época mais curta da história do Benfica. Mérito total dos jogadores, mas também sabemos que, neste momento, temos de olhar para a frente. Estou satisfeito com a prestação de toda a gente, mas sinto que temos muito para dar», disse.

Sobre o facto de Mourinho ter afirmado que o Benfica «gastou uma quantia incrível» em reforços, esta época, Lage preferiu focar outra realidade: «Conhecem o mister José Mourinho melhor do que eu. Tenho algum conhecimento do futebol turco e não há nenhum clube português que consiga pagar o salário que um clube turco de topo paga».

Depois de ter ultrapassado o Nice, na terceira pré-eliminatória, o Benfica mede forças com o Fenerbahçe, no derradeiro play-off de apuramento para a fase liga da Liga dos Campeões. O jogo arranca às 20h00 da próxima quarta-feira e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.