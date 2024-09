O Benfica divulgou imagens do primeiro treino de Bruno Lage ao serviço do clube. Muitas palmas, incentivos aos jogadores, exercícios de posse de bola e finalização.

O clube fala até num «ritmo elevadíssimo e extremamente dinâmico» do treino, realizado no Benfica Campus. Ainda assim, apenas seis jogadores do plantel principal participaram nele: Florentino, Renato Sanches, Rollheiser, Prestianni, Schjelderup e Arthur Cabral.

Com 14 jogadores nas seleções, mais Di María na Argentina, para se despedir da seleção nacional, Bruno Lage chamou 12 atletas da equipa B:

Pedro Souza, Ricardo Ribeiro, Diogo Spencer, Francisco Domingues, Gustavo Marques, Lenny Lacroix, Diogo Prioste, Hugo Félix (irmão de João), Nuno Félix, Paul Okon, Gerson Sousa e José Melro.

André Gomes, Tomás Araújo, Beste, Aursnes e Tiago Gouveia estão lesionados.

Veja o vídeo: