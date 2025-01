O Benfica partilhou imagens inéditas da recente conquista da Taça da Liga. O vídeo começa com filmagens ainda em Alvalade, onde, após a derrota por 1-0, Bruno Lage apontava já ao objetivo seguinte e prometia vir «com a taça na mão».

Os encarnados mostraram como foi o percurso da equipa desde a vitória frente ao Santa Clara até ao triunfo na final sobre o Sporting, sem esquecer a meia-final diante do Sp. Braga. De resto, no balneário, em Leiria, antes do duelo com os bracarenses, Bruno Lage teve uma conversa intensa com a equipa.

O treinador das águias fez questão de mostrar ao plantel que «o orgulho estava em jogo» depois da derrota para o campeonato e pediu atitude em cada bola disputada. Capitão de equipa, Nicolás Otamendi também esteve muito interventivo.

Já antes da final, Rui Costa pediu «paixão» aos jogadores: «Mas libertem-se». O presidente do Benfica também surge a dar um longo abraço a Ángel Di María.

O vídeo termina com imagens filmadas no relvado do momento dos penáltis e dos festejos que se seguiram. Aí, Di María lembra que esta foi a terceira vez que conquistou a Taça da Liga, enquanto se fecha o pano com o discurso de Lage em pleno campo.

Ora veja: