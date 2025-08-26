VÍDEO: Bruno Lage e Aktürkoglu brincam com chegada da imprensa turca
Treinador do Benfica acenou aos jornalistas, que antes tinham chamado pelo extremo dos encarnados
A imprensa turca esteve presente nos 15 minutos abertos do treino do Benfica e virou atenções para Kerem Aktürkoglu.
Na chegada ao treino, os jornalistas turcos chamaram pelo avançado dos encarnados, que acenou a todos os compatriotas. Mais tarde, Bruno Lage brincou com a situação e também dirigiu um aceno à imprensa estrangeira, isto enquanto se ria ao lado de Aktürkoglu.
O internacional turco, recorde-se, despertou o interesse do Fenerbahçe nas últimas semanas. Depois de uma primeira proposta, o emblema de Istambul baixou o valor da oferta devido à utilização de Aktürkoglu no jogo com o Nice e o negócio não foi avante, pelo menos para já.
O extremo foi titular em Istambul e é opção para Lage esta quarta-feira, na 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, diante da equipa de José Mourinho.