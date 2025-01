O Benfica conquistou este domingo a final da Taça da Liga, após bater o Sporting por 7-6 no desempate por grandes penalidades, após empate a uma bola no tempo regulamentar.

No final do encontro, o Bruno Lage juntou todo o plantel em círculo e fez um discurso motivacional, ficando clara a energia do treinador das águias.

Os jogadores ouviram atentamente e acabaram com enormes aplausos e festa.

Ora veja: