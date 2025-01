Bruno Lage e Francisco Conceição estiveram alguns segundos à conversa, logo após o apito final em Turim, num jogo que o Benfica bateu a Juventus por 2-0.

Claramente mais satisfeito, Bruno Lage mostrou-se mais efusivo a falar com o jovem que saiu do FC Porto para a Juventus, enquanto lhe agarrava no pescoço, num gesto carinhoso.

Francisco Conceição agradeceu o gesto e acenou afirmativamente com a cabeça.

Recorde-se que Bruno Lage treinou Rodrigo Conceição, irmão de Francisco, na equipa B do Benfica.