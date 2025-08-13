Bruno Lage rebateu a leitura de que o abraço a Kerem Aktürkoglu foi em tom de despedida, isto numa altura em que parece estar iminente o regresso do avançado à Turquia pela porta do Fenerbahçe.

«Normalmente abraço todos os meus jogadores (...) Conto com ele para sábado», afirmou na zona de entrevistas rápidas após ser questionado sobre o abraço aparentemente mais especial que deu a Aktürkoglu antes de lançar o jogador já na reta final da partida com o Nice no Estádio da Luz.

Nas imagens da transmissão da TVI foi possível ver o treinador do Benfica a dar um abraço de conforto e dizer algo imperceptível ao extremo turco e as leituras multiplicaram-se, sabendo-se também que aqueles escassos minutos jogados numa altura em que a eliminatória entre águias e franceses já estava resolvida inviabilizariam uma utilização pelo Fenerbahçe nos jogos do play-off precisamente diante do Benfica.

No vídeo associado a este artigo, que não foi mostrado durante o jogo, é possível ver o momento completo da interação entre Lage e Aktürkoglu. O cumprimento inicial, o forte abraço no fim, as instruções e um momento em que técnico e jogador vibraram com o que estava a acontecer no jogo: ao todo, foram quase 30 os segundos em que o treinador setubalense não largou Aktürkoglu.