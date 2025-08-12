Bruno Lage e Kerem Aktürkoglu protagonizaram um momento na partida entre Benfica e Nice, da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Antes de lançar o turco no jogo, Bruno Lage abraçou o jogador do Benfica e colocou no ar algumas dúvidas. Será um abraço de despedida? Será pelo regresso à competição? Haverá outra razão?

De relembrar que Aktürkoglu falhou o jogo da primeira mão devido a lesão e tem sido apontado ao Fenerbahçe de José Mourinho.

No caso de rumar ao Fenerbahçe, o turco, que jogou esta terça-feira pelo Benfica, não pode ir a jogo no play-off da Liga dos Campeões.