Benfica
Há 1h e 35min
VÍDEO: Lage abraça Aktürkoglu e deixa dúvidas no ar
Treinador do Benfica mostrou carinho ao extremo que tem sido apontado ao Fenerbahçe. Será uma despedida?
TB
TB
Bruno Lage e Kerem Aktürkoglu protagonizaram um momento na partida entre Benfica e Nice, da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
Antes de lançar o turco no jogo, Bruno Lage abraçou o jogador do Benfica e colocou no ar algumas dúvidas. Será um abraço de despedida? Será pelo regresso à competição? Haverá outra razão?
De relembrar que Aktürkoglu falhou o jogo da primeira mão devido a lesão e tem sido apontado ao Fenerbahçe de José Mourinho.
No caso de rumar ao Fenerbahçe, o turco, que jogou esta terça-feira pelo Benfica, não pode ir a jogo no play-off da Liga dos Campeões.
