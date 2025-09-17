O despedimento de Bruno Lage do comando técnico do Benfica, anunciado após a derrota por 3-2 frente ao Qarabag, gerou uma reação imediata de Luís Filipe Vieira. Em comunicado, o antigo presidente das águias assumiu partilhar a frustração dos adeptos e exigiu responsabilidades à atual direção.

«Ontem foi um resultado difícil de aceitar para todos nós. Partilho a frustração dos sócios e adeptos, porque o Benfica tem de estar sempre mais alto», começou por escrever Vieira, antes de deixar críticas à liderança encarnada.

«É tempo de o atual presidente assumir verdadeiramente as suas responsabilidades em mais um fracasso. Já são demasiados fracassos desportivos e erros de gestão que obrigam o Benfica a pagar milhões e milhões de indemnizações a sucessivos treinadores despedidos», sublinhou.

O ex-presidente, que anunciou a sua recandidatura em agosto, lembrou ainda que a estabilidade desportiva é determinante para o futuro financeiro do clube, afirmando que «a saúde financeira do clube depende da prestação na Champions e do desempenho na Liga».

Apesar do tom crítico, Vieira deixou uma mensagem de união e confiança no futuro imediato: «Da minha parte, reafirmo o compromisso de lutar por um Benfica competitivo, forte e capaz de honrar a nossa história. As responsabilidades devem ser exigidas, mas não agora! Agora é tempo de pensar na equipa e no futuro do clube.»