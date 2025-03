Segundo anunciou o Benfica em comunicado oficial, Bruno Lage não fará a antevisão ao Rio Ave-Benfica por motivos de saúde, nomeadamente uma virose.

A partida está marcada para as 18 horas de domingo, em duelo da jornada 26 da Liga portuguesa, no Estádio dos Arcos.

O Benfica é segundo classificado com 56 pontos, tendo disputado menos um jogo do que o líder Sporting (59). Já o Rio Ave ocupa o décimo lugar da tabela, com 29 pontos.