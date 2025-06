Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após o empate com o Boca Juniors (2-2), na estreia no Mundial de Clubes:

«[Qual é a importância de Otamendi?] É muito importante. E aproveito a sua pergunta para, uma vez mais, valorizar o trabalho da nossa equipa técnica. Somos uma das equipas da Europa que marca mais de bola parada. Mérito e criatividade do nosso staff em idealizar sempre movimentações para criar essas oportunidades. Temos um registo de golos muito bom. O Nico está a fazer uma época fantástica. Ele já tinha superado os golos de bola parada na época e fez mais um. É um jogador muito importante para nós nesse momento, quer a atacar, quer a defender. Tem uma experiência enorme, liderança e é um exemplo no profissionalismo e no trabalho.»

«[Vai ter saudades de Di María quando sair?] O Di é um excelente profissional e, além disso, é um grande ser humano. Vou ter muitas saudades dele e de trabalhar com ele porque, para além de ser um grande jogador, respeitou sempre todas as minhas decisões. E isso é muito importante para mim. É um orgulho enorme trabalhar com ele pelo que é jogador, mas, acima de tudo, pelo que é como homem e pelo exemplo que dá aos colegas. Ao longo da época, aceitou sempre muito bem todas as minhas decisões.»