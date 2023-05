A SAD do Benfica confirmou em comunicado que desde o princípio da manhã desta quarta-feira tem sido alvo de buscas.

Numa curta nota publicada no site oficial do clube, a sociedade encarnada diz estar totalmente disponível para colaborar com as entidades competentes, referindo que não vai voltar a pronunciar-se sobre a matéria devido ao segredo de justiça.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD confirma que está desde o princípio da manhã a ser objeto de diligências de busca por parte das autoridades judiciais.

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD manifesta a sua total disponibilidade para colaborar com as entidades competentes, como sempre tem acontecido até aqui.

No estrito respeito pelo segredo de justiça existente no âmbito da investigação em curso, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD não fará mais qualquer comentário sobre esta matéria.

De acordo com o Ministério Público, estão em curso mais de seis dezenas de buscas abrangendo as SAD de Benfica, Sporting e FC Porto, escritórios de advogados e de contabilidade e ainda diversas residências devido a diversas suspeitas de fraude na celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, pagamentos de comissões a intermediários e utilização de direitos de imagem.

Refere ainda o MP que há indícios de «vantagens patrimoniais ilegítimas, fiscais e contra a segurança social, no valor global de mais de 58 milhões de euros.