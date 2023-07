O Benfica B, da II Liga, perdeu hoje, por 3-1, frente ao Caldas, em jogo de preparação, que serviu de apresentação do clube da Liga 3 aos seus adeptos.

Depois do nulo que se registava ao intervalo na partida realizada no Campo da Mata, em Caldas da Rainha, os anfitriões chegaram ao 3-0 no segundo tempo, com golos apontados aos 55, 80 e 85 minutos.

O único tento das águias, que de manhã já tinham perdido (3-2) o teste que realizaram, no Seixal, com o Estrela da Amadora, da I Liga, foi apontado pelo avançado José Marques, de 18 anos, à passagem do minuto 87.

Antes da estreia oficial na II Liga – em 13 de agosto, diante do Mafra –, o Benfica B, treinado por Nélson Veríssimo, fará ainda mais dois jogos de preparação, ambos no próximo sábado, diante de Casa Pia e Vitória de Setúbal, emblemas da I Liga e Campeonato de Portugal, respetivamente.