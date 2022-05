O sítio especializado em equipamentos Footy Headlines divulgou, ao final da noite de terça-feira, aquela que poderá ser a camisola principal do Benfica para a temporada 2022/23.

De acordo com as imagens já disponíveis, predomina o vermelho, com detalhes em branco nas bancas e na gola, assim como listas brancas junto aos ombros.

O mesmo sítio divulgou, ainda, aquele que poderá ser um regresso ao passado quanto à camisola alternativa, o laranja/amarelo com detalhes em vermelho, tal como em 1998/1999.

Veja as imagens na galeria associada.