Um video de uma criança brasileira tornou-se viral e está a encantar os adeptos do Benfica.

No canal de Youtube Antony Game 748, o menino faz um tutorial passo a passo a mostrar como fazer uma camisola do Benfica.

Os materiais são simples: tecido vermelho e marcador.

À camisola artesanal não falta o logo da marca e o nome do patrocinador. O menino completou o conjunto com calções brancos e meias vermelhas.

O vídeo tem a funcionalidade de comentários desativada, mas muitos foram os adeptos do Benfica que, noutras redes sociais, partilharam as imagens e fizeram um apelo ao clube: enviar ao menino uma camisola verdadeira do Benfica.