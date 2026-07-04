O Benfica apresentou, este sábado, a camisola alternativa para a temporada 2026/27. Os encarnados anunciaram o novo equipamento através de um vídeo publicado nas redes sociais com participação de jogadores da equipa de futebol e até de ex-jogadores, como é o caso de Jonas.

A camisola é branca com detalhes a vermelho. Destaca-se pelo design e padrão inspirado nas «papoilas saltitantes» e a gola segue um estilo «vintage».

«A nova camisola afirma-se como uma ligação entre gerações, unindo legado, mística e contemporaneidade numa só peça», esclarecem as águias.

O preço da camisola será 90 euros para os sócios e 100 euros para o público em geral.