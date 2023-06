Não é propriamente uma novidade, o próprio Footy Headlines já tinha em abril revelado que a camisola alternativa do Benfica ia ser preta com riscas centrais de várias cores. O mesmo site, especialista em equipamentos, veio agora revelar aquela que dizem que é a versão final e que tem algumas diferenças: as riscas, por exemplo, são mais grossas, a gola tem uns apontamentos brancos e as mangas perderam a risca encarnada.

No fundo, e a confirmar-se que é este o equipamento alternativo, trata-se de uma camisola mais clean.

O Footy Hadlines, de resto, revelou também os equipamentos dos guarda-redes, a camisola de treino e a camisola de aquecimento. Pode ver tudo na galeria associada a este artigo.