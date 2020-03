O presidente do Benfica deu o pontapé de saída numa campanha lançada pelo Benfica (Não vá. Telefone!), na qual vários elementos do futebol profissional do Benfica vão conversar por videochamada com adeptos anónimos.

Luís Filipe Vieira esteve à conversa com José Coelho, residente no Feijó (Almada) e que apresenta a provecta idade de 100 anos, e lançou-lhe um convite: assistir ao vivo a um jogo do Benfica no Estádio da Luz, assim que a pandemia do novo coronavírus estiver superada, ajudando-o assim a concretizar um dos sonhos que ainda pretende ver concretizado.

José Coelho chegou a vender gelados na estância de Madeira, casa do Benfica entre a década de 40 e 1954, ano em que o antigo Estádio da Luz foi inaugurado.

Veja a conversa: