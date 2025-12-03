Os benfiquistas campeões do mundo sub-17 foram esta quarta-feira homenageados no Seixal. Num convívio da equipa principal, os nove elementos encarnados que estiveram no Qatar foram recebidos em festa. Rui Costa, presidente do Benfica, esteve presente e deixou também umas palavras.

«É um feito enorme para o país, mas, enquanto Benfica, nós não podíamos estar mais orgulhosos de termos sido representados por vocês. O clube com mais jogadores no Mundial, o país que ganha com nove elementos da nossa formação. É um orgulho enorme para nós», começou por referir o presidente encarnado, acrescentando:

«Festejem bem este título, que vai ficar para a história e vai ficar na vossa memória para sempre. Que consigam ganhar muitos títulos enquanto profissionais e que um dia estejam aqui deste lado [equipa de futebol profissional]. Mas isto foi só o início, não é o fim. Desejo do fundo do coração que um dia possam estar deste lado a homenagear outros que estejam aqui. Boa sorte para as vossas carreiras. Estamos muito orgulhosos da vossa participação, estamos vaidosos da vossa participação, mas foi só o início, não é o fim.»

Daniel Banjaqui, José Neto, Mauro Furtado, Ricardo Neto, Rafael Quintas, Miguel Figueiredo, Stevan Manuel, Tomás Soares e Anísio Cabral receberam o «carinho» da equipa principal e do staff técnico de José Mourinho, que organizou uma guarda de honra para os jovens da formação.

No final, os atletas tiraram a «foto da praxe» com a equipa principal e receberam camisolas autografadas pelo plantel.

Ora veja o vídeo:











