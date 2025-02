A partida com o Moreirense para o Campeonato Nacional vai ser a primeira depois do fecho do mercado de inverno. Sobre os reforços, Lage entende que a equipa ficou mais «ao seu gosto»

«Foram pequenos ajustes que nós tínhamos que fazer na equipa, também um pouco em função daquilo que foi o meu trabalho e um conhecimento mais profundo sobre a equipa nestes últimos cinco meses e por isso essa foi a principal razão. O grande motivo foi trazer competitividade à equipa e qualidade», começou por dizer o técnico das águias.

«Estamos muito satisfeitos com o trabalho que toda a estrutura fez para conseguir estes jogadores. São jogadores de enorme qualidade e antecipando, claramente, a eventual questão da vossa parte, neste momento tenho completa noção e consciência da responsabilidade da minha parte, porque a equipa fica mais a meu gosto porque traz-nos uma competitividade enorme.»

Manu foi um destes reforços, para o meio-campo do Benfica. Para Lage, o ex-V. Guimarães vai ser importante pelas diferenças que tem de Florentino, e pela competitividade que traz ao plantel dos «encarnados».

«Traz uma capacidade de construção que acho que é muito importante uma equipa como a do Benfica ter, mas simultaneamente temos o Florentino que é o melhor recuperador de bolas da Liga dos Campeões. É isto que eu quero nas diversas posições, é esta competitividade interna que eu acho que é importante porque nós temos de ser competitivos lá fora contra os nossos adversários, mas primeiro temos de ser competitivos aqui em casa».

Já sobre Belotti, o treinador do Benfica deposita muita confiança no avançado italiano e acredita que veio «relançar a carreira num grande clube».

Foram quatro reforços neste mercado (o outro foi Samuel Dahl) mas, mesmo assim, Lage não fecha desde já a porta a mais mudanças no plantel do Benfica.

«O mercado ainda está aberto em algumas zonas, por isso vamos ver o que é que pode acontecer até ao final», referiu.