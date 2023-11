Membro do Mural dos Campeões do Benfica no Estádio da Luz, Óscar Cardozo passou em revista os anos vividos nos encarnados.

O avançado paraguaio elegeu vários momentos inesquecíveis nas sete temporadas. «Hat-trick ao Sporting na Taça de Portugal? Ah, sim. Incrível. Nunca será apagado da minha memória. Nunca, jamais! Fazer três golos contra o Sporting no Estádio da Luz é incrível. Foi muito importante para mim, para a minha família, para os adeptos. Esse momento é indelével. Maravilhoso», disse numa entrevista aos canais próprios do Benfica, referindo-se aos três golos apontados num dérbi em dezembro de 2013.

Ainda assim, o jogo mais marcante para o futebolista de 40 anos foi outro. «O que mais me marcou foi o jogo contra o... Há dois jogos. O jogo contra o Sporting em que marquei três golos e a meia-final da Liga Europa contra o Fenerbahçe.»

Óscar Cardozo partilhou ainda uma outra história que o marcou de águia ao peito. «A jogar aqui [no Estádio da Luz], eu estava no banco, aquecia para entrar em campo. Acho que entrei quando faltavam 15 minutos. Antes de entrar, um rapazinho disse-me: 'Cardozo, vais entrar e marcar um golo.' Eu: 'Ai sim? Se marcar, dou-te a camisola.' Bem, entrei e, após cinco minutos ou seis minutos, marquei o golo. Nunca pensei que fosse marcar um golo. Marquei o golo, tirei a camisola, dei-a ao rapazinho e fiquei sem camisola. Vim para aqui [boca do túnel] esperar que o roupeiro me trouxesse outra camisola. E isso marcou-me muito», recordou.

Tacuara Cardozo marcou 172 golos em 293 jogos pelo Benfica, registos que o deixam entre os imortais das águias e valeram a entrada no Mural dos Campeões, com 20 jogadores que marcaram o novo Estádio da Luz, inaugurado em 2003. «Nunca esperei estar entre os 20 jogadores mais importantes. Obrigado aos adeptos. Penso que fiz bem o meu trabalho. E, ao marcar golos, acho que também conquistei os adeptos. Agradeço às pessoas que votaram em mim.»