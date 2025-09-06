O Benfica anunciou este sábado a contratação de Carissa Boeckmann para a equipa feminina de futebol. A média norte-americana assinou contrato até 2027.

«Fiquei um pouco chocada no começo, mas, ao mesmo tempo, muito entusiasmada. Quando soube da oportunidade, pensei: Tenho de o fazer!», disse a jogadora aos canais oficiais dos encarnados.

Ao longo da carreira, Carissa representou o Florida State Seminoles, Texas A&M Aggies e Portland Thorns. Nestes últimos foi colega de Marie Alidou, ex-Benfica.

