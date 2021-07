O interrogatório a Luís Filipe Vieira já terminou. O juiz Carlos Alexandre ouviu as explicações do presidente suspenso do Benfica durante cerca de cinco horas, sabendo que este último foi, por exemplo, confrontado com escutas, garantiu estar sempre inocente e deu as explicações que considerava serem necessárias para provar essa inocência.

Depois de finalizado o interrogatório, começaram as alegações finais. O Ministério Público tomou primeiro a palavra para, em sede de promoção de medidas de coação, pedir prisão preventiva para Luís Filipe Vieira, considerando haver perigo de fuga e perigo de continuação da atividade criminosa.

Depois de finalizada esta intervenção do Ministério Público, será a vez dos advogados rebaterem esses argumentos e, por fim, o juiz Carlos Alexandre tomará uma decisão, após tirar algum tempo para refletir. Tudo indica que a decisão será tomada já ao início da noite deste sábado.