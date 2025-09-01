(artigo atualizado)

Pablo Sánchez, presidente do Levante, assumiu que Carlos Álvarez ainda poderia deixar o emblema valenciano para rumar ao Benfica, mas o futuro próximo do extremo internacional jovem espanhol não passa pelos encarnados e não há qualquer linha de negociação ativa, sabe o Maisfutebol.

Segundo foi possível saber, e tal como noticiou o nosso jornal, as águias estavam disponíveis para investir até 15 milhões de euros pelo jogador sobre o qual tinha óptimas referências e chegou a haver conversas entre as partes, não com Pablo Sánchez, mas sim com José Danvila, CEO do Levante e acionista maioritário do Levante.

Tudo isto aconteceu nos últimos dias de mercado, altura em que, perante a urgência de garantir um reforço para as alas, a SAD encarnada virou-se também para outras possibilidades, como foi o caso do também esquerdino mas mais experiente Dodi Lukebakio, que aterrou nesta segunda-feira pela hora de almoço em Tires e vai ser reforço das águias por 20 milhões de euros mais objetivos.

O 26 vezes internacional pela Bélgica poderá fechar o plantel do Benfica pelo menos para a primeira metade da época 2025/26, tal como mencionou, à chegada do jogador a Tires, Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica. «Em princípio, o plantel está fechado», afirmou o responsável pela pasta das contratações das águias, assumindo no entanto a possibilidade de ainda haver alguma novidade nas derradeiras horas do mercado.