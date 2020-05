Carlos Vieira, antigo vice-presidente do Sporting, sugere que o Museu leonino tenha um espaço dedicado a Eusébio da Silva Ferreira.

Em artigo de opinião publicado no site "Leonino", o antigo dirigente debruça-se sobre a relação de amor/ódio que alguns jogadores têm relativamente ao Sporting. Não só agora, mas também no passado.

Carlos Vieira recuou até 1928 para falar de um protesto do plantel leonino relativo a renumerações, liderado pelo jogador Jorge Vieira, que levou à demissão do presidente Joaquim Oliveira Duarte. Depois falou de Fernando Peyroteo, para recordar o adeus ao futebol para colmatar as dificuldades financeiras de uma loja que tinha, e passou depois para «as peripécias com Eusébio, em 1960».

«A propósito de Eusébio, e face à realidade daquele tempo, continuo a achar que deveria haver no Museu do Sporting um espaço para mostrar um jogador que também se pode considerar como tendo feito parte da sua formação, pois jogou três anos no Sporting de Lourenço Marques (hoje Clube de Desportos do Maxaquene), tendo sido campeão distrital e provincial», referiu Carlos Vieira.