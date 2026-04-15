Carlos Vinícius: «Antes de ir para Portugal pensei em desistir do futebol»
Em entrevista à Liga TV o ex-Benfica recordou Rafa e Bruno Lage na passagem pelo futebol português
Carlos Vinícius, avançado brasileiro ex-Benfica, foi o convidado do podcast da Liga TV, no qual falou sobre a experiência no futebol português e a chegada ao Benfica.
Vinícius chegou a Portugal pela porta do Real Sport Clube, em 2017, por empréstimo do Grémio Anápolis. O jogador confessou estar a passar por um momento difícil, no qual ponderou até desistir do futebol, antes de surgir a oportunidade de rumar a Portugal.
«Estava no Grémio Anápolis e a vinda para Portugal foi mesmo como oportunidade de do tudo ou nada, digamos assim», revelou o avançado.
«Eu lembro-me que na semana em que fui observado pelo Real Sport Clube, eu ia parar de jogar futebol. A situação estava muito complicada, não estava bem».
Carlos Vinícius relembrou o interesse do Benfica e a chegada à Luz. O avançado que já contava com passagens por Real Sport Clube e Rio Ave revelou já conhecer a dimensão do clube mesmo antes de ser contratado.
«Como eu já tinha passado pelo Real Sport Clube e pelo Rio Ave, já sabia, ou seja, já tinha um pouco de conhecimento daquilo que era o Benfica, do clube que era, da grandeza», afirmou.
Vinícius chegou ao Benfica em 2019 e recordou a primeira conversa com Bruno Lage, treinador dos encarnados. Deixou ainda declarações sobre Rafa Silva, companheiro de equipa na Luz, referindo que o internacional português é um jogador divertido, mas tem uma atitude diferente do comum.
«Quando tive o primeiro contato com o Bruno Lage, ele chamou-me à sala dele e disse-me assim: ‘Estás preparado para ser suplente? Porque quando tu estiveres preparado para ser suplente, é que tu vais ser titular’. Isso marcou-me»
«O Rafa era dos mais divertidos… Só que sabes como é, no mundo em que vivemos hoje é difícil explicar isso lá para fora», revelou Vinícius, sobre o atual jogador do Benfica.
Carlos Vinícius joga atualmente no Grémio, da primeira divisão do Brasil, onde é orientado pelo português Luís Castro. O avançado brasileiro de 31 anos conta com um currículo com passagens por França, Inglaterra, Países Baixos e Turquia.