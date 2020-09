Declarações do avançado do Benfica, Carlos Vinícius, à BTV, após a vitória por 2-1 ante o Sp. Braga, em jogo de pré-época, no Estádio da Luz:

«O mais importante é continuar a preparar o nosso caminho, com as ideias do mister. Claro que a vitória e os golos são importantes, mas há que salientar a ideia e o caminho que estamos a preparar.»

«É um bom teste, o Sp. Braga é uma equipa qualificada, mas o principal é preparar o nosso caminho, há já aí um jogo oficial à porta. A cada dia, temos de preparar e carregar para que a vitória no primeiro jogo da época oficial venha para o nosso lado [a 15 de setembro, ante o PAOK, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.»